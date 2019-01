L’agente di Piatek ha incontrato il ds della Juventus Fabio Paratici. Il bomber lascia il Genoa? Le ultimissime notizie

Krzysztof Piatek alla Juventus? Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, sta lavorando alacremente per costruire la formazione del futuro. Il ds bianconero è impegnato su più fronti e sta programmando il futuro. I bianconeri non hanno bisogno di rinforzi nell’imminente e si possono concentrare sulla prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, Paratici ha incontrato anche l’agente di Krzysztof Piatek, o meglio il procuratore italiano che ha contribuito a portare in Italia il centravanti polacco, ora al Genoa. I bianconeri hanno un ottimo rapporto con il procuratore, hanno chiuso diverse operazioni con lui negli anni.

Alla Juventus è stata prospettata la situazione attuale di Piatek. I bianconeri, a ottobre, avevano pensato di bussare alle porte del Genoa per investire sul centravanti polacco che ha disputato una grandissima prima parte di stagione, e pensava di investire 20-25 milioni di euro ma il presidente Enrico Preziosi ha chiuso le porte perché è convinto di poter vendere il suo centravanti a più di 50 milioni di euro. ‘Piontek’ è tenuto in considerazione dai bianconeri ma la Juve non sembra intenzionata a spendere quella cifra per quel tipo di giocatore (come vi abbiamo riferito in esclusiva la Juve cerca un centravanti e sta pensando ad André Silva). Contatti con l’agente di Piatek, semplice aggiornamento, spostando poi il discorso su altri nomi.