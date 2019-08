Piatek, il Milan studia il piano per valorizzarlo: le idee

Il Milan studia il piano per valorizzare Piatek, che in questo pre-campionato non ha brillato come suo solito

Piatek, in questo pre-campionato, non è apparso il cecchino di sempre. Il Milan vuole farlo tornare al gol, come lui sa fare, e per valorizzarlo studia il piano. L’idea è inserire un trequartista o avvicinare a lui un partner offensivo.

Come spiega Tuttosport, Correa sarebbe il profilo ideale per affiancare il polacco. Anche con Rafael Leao, già rossonero, il Pistolero potrebbe tornare a segnare gol a raffica.