Toro: via libera di Piazon, Soriano è sempre più al passo d’addio

Piazon allettato dall’offerta del Torino in vista di gennaio: il centrocampista del Chelsea potrebbe essere il sostituto di Soriano, ormai vicinissimo alla cessione

Tempo di addii ed arrivi in casa Torino in vista del mercato di gennaio. Nelle prossime settimane lo switch più importante potrebbe avvenire a centrocampo, dove pare quasi scontata la cessione dopo appena pochi mesi di Roberto Soriano, finito quasi ai margini delle scelte di Walter Mazzarri (per lui è in prima fila in Bologna). A sostituire l’ex giocatore del Villarreal potrebbe essere, come già pronosticato dai media qualche settimana fa, il brasiliano Lucas Piazon, giocatore attualmente nella rosa del Chelsea (squadra in cui comunque non ha praticamente quasi mai trovato spazio). A dare il primo via libera all’operazione sarebbe stato il giocatore stesso, intrigato dalla possibilità di poter finalmente giocare in Serie A.

Oltre all’addio di Soriano, non è escluso comunque che il Toro dia il via ad una vera e propria operazione di sfoltimento della rosa per far posto ad eventuali nuovi innesti: sul piede di partenza ci sarebbero anche l’attaccante Simone Edera (per lui possibile un prestito), così come il difensore Gleison Breimer, arrivato in estate ma praticamente mai utilizzato nella prima metà di stagione granata. Potrebbe invece rimanere Sasa Lukic: il centrocampista serbo, con la partenza di Soriano, potrebbe trovare nuove chance di rilanciarsi. A meno che, appunto, Mazzarri non scelga di dare un assetto più offensivo al suo Torino puntando sull’arrivo di Piazon.