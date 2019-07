Pier Silvio Berlusconi: «Il nuovo Milan? Se non vince non lo guardo»

L’ad di Mediaset e figlio dell’ex presidente del Milan Pier Silvio Berlusconi, ha rivelato il suo rapporto con l’attuale club rossonero

Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di non seguire più il Milan, ora gestito dal fondo Elliot.

Ecco le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, a seguito della presentazione dei palinsesti: «Elliott? il calcio prima di tutto deve essere passione, cuore, entusiasmo, tifo. Devo dire con grande onestà che da quando il Milan non è più il nostro Milan spesso, se non vince, non lo guardo».