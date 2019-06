Pinamonti: «Pronto alla sfida, come Milito. Inter? Penso al Genoa»

Andrea Pinamonti in Italia per le visite mediche. L’attaccante ha parlato da nuovo giocatore del Genoa. Le sue parole

Andrea Pinamonti ha interrotto le vacanze per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club, il Genoa. Il calciatore vestirà la maglia dei rossoblù che verseranno 18 milioni nelle casse dell’Inter.

Intercettato da SkySport, il giovane attaccante ha parlato così del futuro: «Sono felice per questa nuova avventura, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come Milito, Borriello e Piatek. Io sono pronto per la nuova sfida. Chi preferisco tra questi? Milito. Un ritorno all’Inter proprio come lui? Ora penso al Genoa».