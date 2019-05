Pinamonti: «Spero di tornare all’Inter. Icardi? Mi ha insegnato molto»

L’attaccante del Frosinone, in prestito dall’Inter, Andrea Pinamonti, ha rivelato di voler tornare in nerazzurro e ha parlato del rapporto con Icardi

Su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Frosinone, in prestito dall’Inter, Andrea Pinamonti, ha parlato del suo futuro e della sua voglia di tornare in nerazzurro. Ecco le sue parole: «Tornare all’Inter? Non so, Posso solo dire che mi farebbe assolutamente piacere tornare all’Inter. Ritroverei anche Skriniar, un amico».

Il centravanti ha poi parlato del suo rapporto con Icardi: «Mauro è stata una delle mie fortune. Mi ha dato tanti consigli, mi ha insegnato cose che mi mancavano»