Pinamonti una piacevole scoperta in un anno difficile per il Frosinone

Nonostante la stagione difficile per il Frosinone, Pinamonti è stato in grado di farsi conoscere dal grande pubblico

La stagione per il Frosinone non è di certo stata positiva. Una retrocessione piuttosto preannunciata, considerati i primi mesi negativi del campionato. Si è tentata una sterzata netta col cambio di allenatore, con Longo accantonato per dar spazio a Baroni. Vero che la mole di gioco prodotta dai ciociari è aumentata col tecnico toscano, ma i risultati hanno sempre latitato.

A strappare almeno un sorriso è certamente stato Andrea Pinamonti. Il talentino in prestito dall’Inter ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra. Cinque gol e tre assist sono un ottimo bottino per un classe ’99 al suo primo anno tra i professionisti. Scatterà adesso la corsa per accaparrarselo, con i nerazzurri che potrebbero sfruttare le richieste per tirare su un tesoretto non indifferente da reinvestire sul mercato.