Tiago Pinto: «Borja Mayoral resta. Esuberi? Non è stato un lavoro facile»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana. Le sue parole.

MERCATO – «Tutto può succedere, insieme alla proprietà e a Mourinho abbiamo avuto sempre la stessa idea, sappiamo dove dobbiamo migliorare».

BORJA MAYORAL – «Vogliamo avere tre attaccanti, è un giocatore importante per noi e non mi aspetto un cambio in questo momento».

ESUBERI – «Non è un tema della Roma, ma del calcio mondiale. Non si possono allenare 32-33 giocatori, è un problema che ha avuto anche la Roma. Abbiamo sistemato tanti e aspetto l’ultimo giorno di mercato per sistemarne altri. Non è stato un lavoro facile, poi ci sono calciatori che hanno voluto proseguire la carriera, spero che martedì possiamo sistemare quelli che mancano. Lo spogliatoio della Roma è inattaccabile, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto finora».

ADDIO RONALDO – «Lascia una squadra importante, torna in una squadra importante per lui. Sono tutti soddisfatti, non posso fare altri commenti. Peccato non venga a Roma (ride, ndr). Sono tutti felici».