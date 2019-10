Pioli Milan, il contratto biennale scatterà soltanto ad una condizione

Pioli Milan, intesa totale tra le parti: ma il contratto biennale per il tecnico scatterà soltanto ad una condizione

Pioli-Milan, ci siamo. L’ex tecnico della Fiorentina, infatti, sarà a tutti gli effetti il successore di Giampaolo sulla panchina rossonera. Oggi le ultime formalità, quindi l’annuncio di un accordo su base biennale.

Ad una condizione, però. Esiste infatti una sorta di “gentlemen agreement” tra le parti – secondo quanto riporta Il Corriere della Sera – in caso di mancata qualificazione in Europa a fine stagione: in quel caso l’accordo si scioglierà senza strappi.