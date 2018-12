Pioli carica la Fiorentina: «A Milano vittoria prestigiosa che deve ridarci convinzione»

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola dopo la sfida con il Milan e in vista della gara con il Parma

Stefano Pioli è carico e contento dopo la vittoria della sua Fiorentina a San Siro contro il Milan. I viola vogliono un posto in Europa e le due vittorie consecutive danno loro nuova linfa. Il tecnico della Fiorentina ha parlato al sito della viola all’indomani del successo di San Siro: «Ho visto una squadra tenace, gagliarda, capace di accettare di duelli e a giocare con determinazione e convinzione fino alla fine. La Fiorentina è stata premiata contro una squadra oftr come il Milan e in uno stadio importante, dando una risposta di grande mentalità e carattere che segue la vittoria nel derby. Questo risultato è prestigioso, ma deve solamente ridare morale e renderci più consapevoli dei nostri mezzi».

Pioli ha poi parlato della prossima sfida, quella contro il Parma: «Affrontiamo il Parma che è un avversario pericoloso e difficile da affrontare. Dovremo stare attenti perché in trasferta ha vinto già tre volte con Genoa, Inter e Torino. Sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Boxing day? Ci siamo abituati l’anno scorso giocando in Coppa Italia, il 26 affrontammo all’Olimpico contro la Lazio. Devo comunque chiedere uno sforzo in più ai miei giocatori, perché dopo il Genoa tireremo il primo bilancio su questo inizio di campionato».