Pipitone lascia la Nazionale: «Ho realizzato il sogno più grande» – FOTO

Rosalia Pipitone lascia la Nazionale italiana femminile dopo due anni dal suo ingresso in azzurro: il lungo messaggio

A trentacinque anni, ma solo due anni dopo il suo ingresso, Rosalia Pipitone dice addio alla Nazionale italiana. Il portiere ha deciso di salutare le azzurre, e lo ha annunciato con un lungo ed emozionante messaggio.

«È arrivato il momento di lasciar spazio a chi meriterà questa maglia da me tanto desiderata e tanto amata. È arrivato il momento di dare la possibilità a qualcun’altra di realizzare i sogni che… Sicuramente come è stato per me… Ha sin da bambina.

Io ho avuto la fortuna di poter realizzare il sogno più grande… Ho avuto la fortuna di realizzarlo insieme a persone meravigliose. Di più non potevo chiedere. Che strano come il tempo sia davvero relativo. Una maglia indossata solo due anni ma vissuti talmente tanto intensamente che sembrano molto.. ma molto di più.. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto e che fanno parte di questo meraviglioso gruppo.. TUTTI!» ha scritto la giocatrice.