Pirlo Sassuolo: nessun contatto tra le parti. La situazione

Pirlo Sassuolo: la verità sull’ipotesi per il futuro dell’allenatore appena esonerato dalla Juventus. Come stanno le cose

Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Juventus. È ufficiale l’esonero del tecnico dopo una stagione. Per l’ex centrocampista è spuntata negli ultimi giorni l’ipotesi Sassuolo.

Tuttavia, come riportato da SassuoloNews.net, non ci sono stati contatti tra le parti e nessuna offerta ufficiale da parte del club neroverde. Il nome di Pirlo, almeno per il momento, non rientra nella short list del dopo De Zerbi: in pole c’è Vincenzo Italiano.