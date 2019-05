Andrea Pirlo spiazza tutti: «È lui il miglior giocatore della Serie A». L’ex centrocampista della Serie A elegge l’MVP a sorpresa della stagione

Chi è il miglior giocatore della Serie A? Andrea Pirlo non alcun tipo di dubbio: né Cristiano Ronaldo né Fabio Quagliarella, l’MVP della stagione gioca nell’Atalanta. Trattasi di Josep Ilicic, incoronato dal Maestro a margine dell’intervista realizzata da Sky Sport a Gian Piero Gasperini.

Difficile dargli torto dando un’occhiata ai numeri stagionali del trequartista nerazzurro: 12 gol e 7 assist in una stagione magica per la Dea, culminata con l’approdo in Champions League da terza in classifica. Un bottino che lo rende, statisticamente, il centrocampista più decisivo del massimo campionato nostrano.