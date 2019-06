Il Pisa riparte dall’impresa di D’Angelo per la Serie B. Per «non fare le comparse» serve Gori tra i pali

Lo ha detto il presidente del Pisa che in Serie B i toscani non ci andranno per fare le comparse. Sarà proprio come nella finale playoff contro la Triestina, senza paura e con personalità. Incarnando lo spirito di mister D’Angelo, uno che è arrivato in alto con sudore ed impegno.

L’impresa è compiuta. Ora si riparte guidati dal duo d’attacco che ha giustiziato la Serie C: Moscardelli-Marconi che insieme hanno segnato la bellezza di 29 gol. E poi da chi la difende la porta, Stefano Gori che ora piace anche in Serie A (Il Cagliari su di lui) ma che sarà importante confermare.