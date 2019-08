Pisa, infortunio Moscardelli: il comunicato del club toscano sulle condizioni di salute del suo centravanti

Davide Moscardelli, come riportato dal sito del Pisa, ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. Ecco il comunicato: «Pisa Sporting Club informa che il calciatore Davide Moscardelli, a seguito di trauma contusivo al piede sinistro riportato durante l’allenamento, è stato sottoposto in data odierna ad esami diagnostici che hanno evidenziato una piccola frattura composta del quinto metatarso».

«Tra due settimane nuovi esami diagnostici per valutare i tempi di rientro in gruppo».