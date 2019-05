Pistocchi ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, svelando l’esistenza di una clausola nel contratto con la Juventus

Bomba di mercato rivelata da Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in attesa di incontrare il presidente Andrea Agnelli. Il tecnico si è ‘auto-confermato’, forte del contratto fino al 2020 che lo lega alla Juve. Secondo Pistocchi, il tecnico è sicuro di rimanere alla guida della Juventus per via di una clausola inserita nell’accordo con la Vecchia Signora, una clausola che costringerebbe ai bianconeri a tirar fuori una cifra importante in caso di esonero.

Così Pistogol su Twitter: «Max Allegri è sicuro di rimanere alla Juventus perché una clausola nel suo contratto gli garantisce il rinnovo automatico in caso di raggiungimento del 50% degli obiettivi stagionali: esonerarlo costerebbe ad Andrea Agnelli una cifra fuori mercato». Max, che ha raggiunto il 50% degli obiettivi stagionali vincendo il campionato e la Supercoppa (mancano all’appello l’agognata Champions League e la Coppa Italia), ha ufficialmente un contratto fino al 2020 e, in realtà, non avrebbe bisogno di una clausola per prolungare l’accordo in quanto l’accordo in essere scadrà comunque al termine della prossima stagione. C’è una clausola nell’accordo Juve-Allegri? Lo scopriremo presto.