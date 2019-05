Pistocchi: «Visto Juve? Vincere non è l’unica cosa che conta». L’opinionista Mediaset parla così dopo l’addio di Massimiliano Allegri

«Capello, per ben 3 volte ( 1 al Milan, 2 al Real Madrid ) Di Matteo (al Chelsea) e Allegri (alla Juventus) : non ricordo altri casi di allenatori esonerati pur avendo vinto Campionato o Champions. Evidentemente vincere non è l’unica cosa che conta».

Con questo messaggio su Twitter Maurizio Pistocchi ha commentato la notizia della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Le parole del giornalista Mediaset