Pistoiese, Pancaro in pole per la panchina: i dettagli

La Pistoiese ha scelto: Pancaro sarà il nuovo allenatore del club. Accordo vicino, ecco le novità sulla corsa alla panchina

La Pistoiese ha deciso: Pippo Pancaro è il nome più gradito per la panchina del club. Come sottolinea Gianlucadimarzio.com, l’ex difensore ha recentemente superato Alberto Gilardino per la corsa al ruolo di allenatore del club toscano.

L’ex difensore incontrerà la dirigenza della Pistoiese per trovare un accordo definitivo. Pancaro è pronto a una nuova esperienza dopo aver guidato il Catanzaro.