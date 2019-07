Pizarro al Milan, l’agente conferma l’interesse dei rossoneri 

L’agente del centrocampista del Monterrey, Roldo Pizarro, ha confermato l’interesse del Milan nel corso di un’intervista

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, l’agente del centrocampista del Monterrey, Rodolfo Pizarro, ha commentato e confermato l’interesse del Milan.

Ecco le parole di Manfredi Caleca: «È vero che interessa al Milan, però è ancora tutto all’inizio. Qualcosa c’è, ma non ci sono ancora stati passi concreti. Per i rossoneri non è una priorità e inoltre ci sono altre squadre europee alla finestra per Rodolfo».