La Fiorentina ‘scarica’ Pjaca: torna alla Juve?

La Fiorentina scarica Marko Pjaca? Il croato potrebbe lasciare i viola e potrebbe tornare alla Juve già a gennaio

Marko Pjaca lascia la Fiorentina e torna alla Juventus? L’attaccante croato, classe ’95, ha collezionato 13 presenze e un solo gol in questa stagione, deludendo in più di un’occasione. Il giocatore croato, uno dei migliori talenti della Croazia (e non solo) messosi in luce ad Euro 2016, ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a stare fermo per 9 mesi. La Juve lo ha prima girato in prestito allo Schalke 04 (prestito secco, 9 presenze e 2 gol) e poi lo ha girato in prestito oneroso a 2 milioni più 20 per il diritto di riscatto.

La scommessa estiva della Fiorentina, che già sognava un grande tridente d’attacco formato da Chiesa-Simeone-Pjaca (un ’97 e due ’95) sta fallendo. Il tridente non funziona e il croato potrebbe essere rispedito al mittente. Secondo La Nazione infatti, la Fiorentina potrebbe clamorosamente decidere di interrompere il prestito e di rispedire il giocatore alla Juventus prima del tempo. Ipotesi possibile. Molto dipenderà dalle prossime settimane. Secondo i viola, il problema del giocatore è solo psicologico: la società proverà a far riemergere le sue doti ma se nulla dovesse cambiare potrebbe profilarsi una clamorosa marcia indietro.