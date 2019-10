A tutto Pjanic: «Buffon è straordinario. Con Sarri ci divertiamo e sulla vittoria della Champions…»

Intervista rilasciata a Sky Sport da parte di Miralem Pjanic, il quale parla del suo inizio di stagione e di Sarri

Lunga intervista rilasciata da Miralem Pjanic a Sky Sport. Il centrocampista bosniaco parla a 360° del suo inizio di stagione, del lavoro fatto con Sarri e delle possibilità di vincere la Champions League.

INIZIO DI STAGIONE – «Mi sento bene, sicuramente ho avuto un inizio di stagione importante. Mi sento in forma, in fiducia, sono nel pieno della maturità. La squadra si esprime bene sul campo, mi diverto a giocare. Poi i gol sicuramente fanno piacere, ma quello che fa più piacere è essere primi nel girone di Champions e in campionato».

SARRI – «Sarri chiede un tipo di calcio diverso nel quale io mi trovo bene. Spero di continuare così, senza infortuni e che la squadra continui a esprimersi su questi livelli. Stiamo capendo il modo di pensare dell’allenatore e lo stiamo mettendo in pratica ogni partita sempre di più. Ci divertiamo e penso che andando avanti migliorerà sempre di più»

BUFFON – «Buffon è straordinario, la sua presenza è importantissima. Ringraziamo sempre di avere un leader assoluto nel campo, come nello spogliatoio. Ci tiene sempre all’erta ma fa anche parate come quella di ieri. Non ci stupisce perché le vediamo tutti i giorni, è il numero uno di tutti i tempi. È un piacere condividere lo spogliatoio con lui tutti i giorni e le partite nel weekend. Speriamo che continui così e possa fare sempre queste parate»

CHAMPIONS – «È troppo presto per dire chi è favorito, però andando avanti vedremo le squadre più attrezzate che vorranno andare fino in fondo ma quest’anno ce ne sono tante. È ancora troppo presto per individuarne una. Ci sono tante squadre e noi facciamo parte di queste che vogliono vincere. Pensiamo al girone e cerchiamo di concluderlo al primo posto, poi vedremo»