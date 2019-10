Pjanic carica: «Vogliamo vincere tutto, abbiamo battuto l’Inter meritatamente»

Miralem Pjanic ha parlato a Radio Sarajevo del campionato della Juve e degli obiettivi stagionali. Le sue parole

Dal ritiro della nazionale bosniaca Miralem Pjanic ha parlato a Radio Sarajevo di Juve, Champions League e campionato. Ecco le parole del centrocampista bianconero.

CHAMPIONS – «Sollevare quel trofeo è il mio sogno: spero di farcela già quest’anno. Stiamo lavorando per essere i migliori al mondo e sono contento di come sto andando».

INTER – «E’ andato tutto bene. Abbiamo vinto meritatamente e finalmente siamo arrivati al primo posto in Serie A. Penso che la nostra squadra sia sicuramente la migliore in Italia, vogliamo essere in cima alla classifica e da domenica siamo dove dobbiamo essere»

OBIETTIVI – «Vogliamo provare a vincere tutti i trofei, questo è l’obiettivo della Juventus. Questo è un club che è tra i primi tre o quattro migliori del mondo. I nostri obiettivi sono alti, non solo in questa stagione, ma ogni anno. Vogliamo vincere tutti i trofei e ci proveremo di nuovo quest’anno»