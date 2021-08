Pjanic Juve, Arthur propone un nuovo scambio: la risposta del Barcellona non si è fatta attendere. Il punto

Colpo di scena nellatrattativa tra Juventus e Barcellona per riportare Miralem Pjanic in bianconero. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, Arthur si sarebbe proposto ai catalani in uno scambio al contrario rispetto a quello della scorsa estate.

Il centrocampista brasiliano sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio: secca la risposta del Barcellona, che avrebbe già respinto la richiesta del mediano classe 1996.