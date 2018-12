Pjanic sicuro: «Campionato non è chiuso, con l’Inter vogliamo vincere»

Le parole di Pjanic nella serata dei premi del Gran Gala del Calcio a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter

Intervenuto nella serata del Gran Gala del Calcio in quel di Milano, Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore bosniaco ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter di Luciano Spalletti e delle possibilità di vincere il campionato per l’ottavo anno consecutivo. Queste le parole dell’ex Roma e Lione: «La stagione è ancora molto lunga e dobbiamo sempre fare attenzione. Il campionato non si può mai considerare chiuso, ma chiaramente è meglio quando vediamo i nostri avversari perdere punti».

Prosegue Pjanic, parlando degli obiettivi della formazione di Max Allegri: «Vogliamo vincere Scudetto, Coppa Italia e cercare di alzare la Champions League. Speriamo di poter mantenere questi risultati quando tutto sarà più decisivo più avanti, ma la squadra è molto forte dal punto di vista tecnico e mentale». La novità del giorno è l’annuncio dell’introduzione del Var dagli ottavi di finale della Champions League: «Siamo contenti, si sta rivelando uno strumento molto importante e qualcosa potrà migliorare nella competizione». Conclude infine: «Venerdì affrontiamo un avversario tosto con ottimi giocatori, se vincessimo li metteremmo ancora più lontani».