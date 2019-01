Pjanic punzecchia il Milan: «Questo per togliere ogni dubbio» – FOTO

Juventus: anche Pjanic dopo la vittoria della Supercoppa Italiana pare lanciare una mini-polemica all’indirizzo del Milan tramite Instagram

Non mancano le stoccate e qualche strascico polemico dopo la partita di Supercoppa Italiana di ieri tra Juventus e Milan: i presunti torti arbitrali subiti dai rossoneri sono ancora motivo di attrito nelle discussioni di oggi, mentre anche le parole del portiere bianconero Wojciech Szczesny, che ha visto una Juve dominante nonostante il risultato finale di 1 a 0, hanno innescato qualche reazione sui social. A far divampare ulteriormente le polemiche anche una foto postata su Instagram in nottata da Miralem Pjanic: in essa il centrocampista bosniaco appare in compagnia del trofeo appena conquistato.

A far discutere è però la didascalia che accompagna l’immagine in questione: «Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia». Una elegante sassata al Milan, considerato che la Juve è arrivata in finale di Supercoppa da vincitrice sia del campionato che della Coppa Italia (battuti in finale a maggio proprio i rossoneri), che ovviamente non è passata inosservata sui social.