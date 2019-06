Platini attacca: «Complotto di Tas e Fifa per farmi fuori»

Le parole di Michel Platini. L’ex presidente della Fifa denuncia un complotto nei suoi confronti: ecco le sue dichiarazioni

Michel Platini ha convocato i giornalisti di 6 nazioni (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, Portogallo) per parlare del suo caso. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «Non so se tornerò nel calcio. Ma credo ci sia stato un complotto del Tas e della Fifa, lì sono tutti amici e si conoscono molto bene tra loro… Sono stato giudicato in tutti i processi sportivi senza potermi difendere, ma non è rimasta in piedi nessuna accusa di corruzione o altro».

Prosegue Platini: «Adesso sono io che attacco: perché voglio che siano puniti tutti quelli all’origine del complotto per impedirmi di diventare presidente della Fifa».