Inter-Roma, semifinale dei Playoff Primavera 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

(Dal nostro inviato a Sassuolo) – Dopo i fuochi d’artificio di ieri sera tra Atalanta e Toro, Inter e Roma sono pronte a replicare nella semifinale playoff Primavera. Al Ricci di Sassuolo i nerazzurri, bi-campioni in carica e secondi classificati al termine della regular season, sfidano i giallorossi di De Rossi.

Inter-Roma: tabellino

In attesa di aggiornamenti

Inter-Roma: diretta live

In attesa di aggiornamenti

Inter-Roma: formazioni ufficiali

Inter: Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Grassini, Schirò, Pompetti, Gavioli, Corrado; Colidio, Salcedo. A disp.: Pozzer, Stankovic, Persyn, Vergani, Merola, Van den Eynden, Ntube, Attys, Esposito, Mulattieri, Roric, Gianelli. All.: Armando Madonna.

Roma: S. Greco; Parodi, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Darboe, Pezzella, J. Greco; D’Orazio, Celar, Cangiano. A disp.: Cardinali, Trasciani, Santese, Simonetti, Besuijen, Silipo, Bucri, Estrella, Nigro, Buttaro, Tripi, Bove. All.: Alberto De Rossi.

Inter-Roma: streaming e diretta tv

La semifinale playoff Primavera tra Inter Primavera e Roma Primavera sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 del satellite). L’evento, inoltre. Sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’emittente televisiva (sportitalia.com).