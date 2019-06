Playoff Primavera, Toro-Atalanta: formazioni ufficiali e risultato in diretta live

Toro-Atalanta, semifinale dei Playoff Primavera 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

(Dal nostro inviato a Sassuolo) – Il campionato Primavera 1 entra nella sua fase più cruciale, con le semifinali dei playoff che porteranno all’assegnazione dello Scudetto di categoria. Allo stadio Tardini di Parma questa sera si sfideranno Toro e Atalanta.

Toro-Atalanta: tabellino

Torino (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Potop, Michelotti; Kone, Onisa, De Angelis; Petrungaro, Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Gilli, Ambrogio, Sportelli, Marcos Lopez, Isacco, Belkheir, Moreo, Ghazoini, Cuoco, Tordini, Buonavoglia. Allenatore: Coppitelli

Atalanta (4-3-3): Ndiaye; Zortea, Heidenreich, Okoli, Brogni; Kulusevski, Da Riva, Ta Bi; Peli, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Traore, Ghislandi, Colley, Gyabuaa, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes. Allenatore: Brambilla

Arbitro: Meraviglia

Toro-Atalanta: diretta live

In attesa di aggiornamenti

Toro-Atalanta: formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Potop, Michelotti; Kone, Onisa, De Angelis; Petrungaro, Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Gilli, Ambrogio, Sportelli, Marcos Lopez, Isacco, Belkheir, Moreo, Ghazoini, Cuoco, Tordini, Buonavoglia. Allenatore: Coppitelli

Atalanta (4-3-3): Ndiaye; Zortea, Heidenreich, Okoli, Brogni; Kulusevski, Da Riva, Ta Bi; Peli, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Traore, Ghislandi, Colley, Gyabuaa, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes. Allenatore: Brambilla

Toro-Atalanta: streaming e diretta tv

La semifinale playoff Primavera tra Atalanta Primavera e Torino Primavera sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 del satellite). L’evento, inoltre. Sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’emittente televisiva (sportitalia.com). Il match, infine, sarà visibile anche su “Torino Channel”, disponibile sull’emittente satellitare Sky al canale 234.