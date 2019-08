Playoff Europa League, Wolverhampton-Torino: probabili formazioni e dove vedere l’impegno europeo dei granata

Il Torino di Walter Mazzarri per non mancare l’obiettivo della qualificazione alla Fase a gironi di Europa League è chiamato all’impresa in trasferta nella gara di ritorno dei playoff contro il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, vittorioso 3-2 nel match di andata in Italia. Wolverhampton-Torino: la gara si disputerà giovedì 29 agosto 2019 alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio Moulineux di Wolverhampton.

I granata si sono qualificati ai playoff eliminando nel 2° Turno preliminare gli ungheresi del Debrecen con un punteggio complessivo di 7-1 e i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk con un risultato complessivo di 6-1. Agevole finora il compito dei Wolves, che hanno eliminato i nordirlandesi dei Crusaders nel 2° Turno preliminare (6-1) e gli armeni del Pyunik nel 3° Turno (7-0). Mazzarri, visto il caso N’Koulou, non convocato per la trasferta inglese dal tecnico di San Vincenzo, e considerato che Lyanco è infortunato, si affiderà nel reparto arretrato a Bonifazi e Bremer, che affiancheranno Izzo. A centrocampo è probabile l’impiego sulla sinistra di Ola Aina in sostituzione dell’infortunato Ansaldi. Davanti sarà ancora una volta Zaza ad affiancare ‘Il Gallo’ Belotti, considerata anche l’indisponibilità per infortunio di Iago Falque, oltre ad Edera.

Per quanto concerne i padroni di casa, Nuno Espirito Santo potrebbe confermare nella gara casalinga lo stesso undici visto all’andata. Nel 3-5-2 dei Wolves, sulla detra potrebbe esserci ancora Traoré, con Raúl Jimenez e Diogo Jota di punta.

La gara di ritorno dei playoff di Europa League Wolverhampton-Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Wolverhampton-Torino

Competizione: Ritorno Playoff Europa League

Quando: giovedì 29 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Molineux Stadium (Wolverhampton, Inghilterra)

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Le probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota. All. Nuno Espirito Santo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Rincon, Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri