Plizzari positivo al Coronavirus: il comunicato della Reggina

La Reggina ha ufficializzato la positività al coronavirus di Alessandro Plizzari: il comunicato del club calabrese

«La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia».