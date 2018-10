Il pm di Milano ha chiesto 4 mesi di carcere per Wanda Nara: la compagna di Mauro Icardi diffuse sui social network i dati personali dell’ex Maxi Lopez

Wanda Nara vs Maxi Lopez, la disputa prosegue in tribunale. Come riportato dall’Ansa, il pubblico ministero di Milano ha chiesto quattro mesi di reclusione per la moglie-agente di Mauro Icardi, accusata di aver diffuso sui social network (Facebook e Twitter) i dati personali dell’ex Maxi Lopez. Tra questi, il numero di cellulare.

Wanda ha deciso di non sottoporsi all’interrogatorio in programma oggi e il suo avvocato Giuseppe Di Carlo ha commentato: «Non vi è la prova della responsabilità. Non c’è la prova che sia stata lei l’autrice dei post sui social network e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore». Nuova udienza in programma il 29 ottobre, con la lettura della sentenza.