Mauricio Pochettino conferma le dichiarazioni dopo la sfida con l’Ajax. Il tecnico apre nuovamente all’addio al Tottenham

Mauricio Pochettino lascia il Tottenham? Il tecnico ha aperto per la prima volta all’addio dopo il trionfo contro l’Ajax che è valso la conquista della finale di Champions League. Il tecnico argentino con origini piemontesi piace alla Juventus e le sue parole in conferenza stampa lasciano margini di trattativa ai bianconeri.

La Juve è sulle tracce dell’allenatore e Mauricio Pochettino, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha rilanciato: «Del mio futuro ne parleremo dopo la finale di Champions League contro il Liverpool, c’è tempo. Non so cosa farò, ma questo potrebbe essere il momento migliore per chiudere un capitolo».