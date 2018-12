Juventus, Tuttosport apre: «Mou-Pogba, subito addio: bianconeri in agguato»

Tuttosport apre in prima pagina con il possibile addio di Pogba al Manchester United. Altra panca con Mourinho, Juventus in agguato

«Mou-Pogba, subito addio». L’edizione di Tuttosport in edicola oggi lunedì 17 dicembre fa luce su uno dei casi spinosi in casa Manchester United. Il momento di Paul Pogba non è dei migliori e anche il club latita nei risultati in campionato: ieri è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, 3-1 contro il Liverpool ad Anfield. E anche in questa occasione il centrocampista francese ex Juventus è rimasto in panchina. Sono ormai noti gli screzi che vanno avanti da diversi mesi tra lui e il tecnico portoghese dello United, José Mourinho, per un tira e molla che sembra esser arrivato al punto di non ritorno.

«Il francese escluso anche nel match perso 3-1 dallo United a Liverpool. Verso la cessione immediata: Juventus in agguato» scrive in prima pagina il quotidiano sportivo torinese che analizza un possibile ritorno a Torino di Pogba. Il centrocampista del Manchester United è stato più volte accostato in questi mesi ad un possibile ritorno in bianconero e anche all’Allianz Stadium ha ricevuto applausi durante la gara giocata nel girone di Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per il calciomercato e per Pogba, certamente altre panchine potrebbero essere una prova inequivocabile di una possibile cessione a gennaio.