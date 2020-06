Pogba ebbro di gioia: «Felicità indescrivibile nel giocare di nuovo a calcio»

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha scritto un messaggio dopo il ritorno in campo contro il Tottenham

Paul Pogba show ieri sera nella sfida Tottenham-Manchester United, terminata 1-1 con le reti di Bergwijn e Bruno Fernandes.

Il ritorno in campo della Premier League è coinciso con la splendida prestazione del centrocampista ex Juve che, attraverso il suo profilo Instagram, non ha trattenuto l’emozione per il rientro: «Nessuna parola può descrivere la felicità nell’essere tornati a giocare a calcio».