Pogba, niente Juve. Allegri chiude: «È complicato. Kean resta»

Massimiliano Allegri, nel corso della sua conferenza stampa prima della sfida con la Lazio, ha parlato anche del mercato e di Pogba

Paul Pogba alla Juventus? Per Massimiliano Allegri è difficile, praticamente impossibile. In un mercato dei ritorni, il tecnico bianconero, in vista di giugno, esclude il possibile ritorno del Polpo in bianconero. Dopo i vari Bonucci e Caceres, i tifosi sognano il grande ritorno del francese ma è il tecnico della Juve a spegnere i sogni dei tifosi juventini nel giorno della conferenza stampa di vigilia di Lazio-Juve: «Pogba alla Juventus? Avete una fantasia allucinante. Io credo che sia molto difficile, molto, molto difficile che Pogba torni alla Juventus».

Il tecnico ha poi parlato di un altro assistito di Mino Raiola, il giovane Kean. Il ragazzo vorrebbe andare via per giocare, il tecnico invece vuole coccolarlo alla Continassa e spiega la sua filosofia sulla crescita dei giovani: «Moise deve rimanere alla Juve, l’ho detto anche a lui. A febbraio farà 19 anni e del calcio deve imparare tutto, ma proprio tutto. E la sua fortuna è essere alla Juve, in un club che lo segue in tutto e per tutto. Andando via farebbe qualche minuto in più in campo, può darsi; sicuramente perderebbe il suo percorso di crescita. L’ho convinto? Spero di sì…».