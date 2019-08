Pogba Juve, c’è il piano per il ritorno del francese. La situazione

Pogba Juve, Paratici, Nedved e Raiola in Inghilterra per tentare il clamoroso ritorno. Ecco quali giocatori propongono i bianconeri

Il viaggio in Inghilterra di Fabio Paratici non sarebbe stato destinato solo per le trattative Dybala-Lukaku e Cancelo-Danilo. Il dirigente bianconero ha infatti riaperto un discorso con lo United per Paul Pogba. Secondo Tuttosport, ieri Nedved e Raiola hanno raggiunto proprio Paratici in terra inglese.

Alla base il desiderio di riportare a Torino il francese. Nella possibile trattativa (che rimane difficile ma non impossibile) la Juve inserirebbe Mandzukic, già destinato ai Red Devils e Matuidi.