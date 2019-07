Pogba Juve: il francese è sempre determinante

Paul Pogba è un clamoroso obiettivo di mercato della Juve. Anche in annate negative, si tratta di un giocatore sempre cruciale per le proprie squadre

La Juve sogna il ritorno di Paul Pogba. Per quanto, col senno di poi, non sia stata azzeccata la scelta del francese di andarsene a Manchester nel 2016, si tratta comunque di un fenomeno che fa la differenza anche nelle annate meno positive (come per esempio l’ultima, prima con Mourinho e poi con Solskjaer).

Pogba per lo United in Premier in stagione (p90): ▪️1° per assist (0.22)

▪️1° per dribbling riusciti (3.63)

▪️1° per passaggi vs area (2.61)

▪️2° per passaggi smarcanti (0.69)

▪️2° per passaggi progressivi (10.38)

▪️1° per passaggi filtranti (0.91) pic.twitter.com/T1rnTcqzBX — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 7, 2019

Il portale Calcio Datato ha elencato un po’ di statistiche sul transalpino. Come si può vedere, ha numeri offensivi elevatissimi (basti pensare alla media assist o ai dribbling riusciti). Insomma, la sua incisività non può essere messa in discussione.