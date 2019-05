Il Manchester United è fuori dalla prossima Champions League: il carneade Mbenza decide il futuro di Pogba?

Hai visto mai che, tra una suggestione ed un ammiccamento di mercato, l’ago della bilancia sul futuro di Paul Pogba l’abbia spostato tale Isaac Mbenza. Il 23enne belga che questo pomeriggio ha fissato sull’1-1 il punteggio della sfida tra Huddersfield e Manchester United, certificando l’estromissione dei Red Devils dalla prossima Champions League.

Uno scenario, allora, che allontana ulteriormente il fuoriclasse transalpino dall’Inghilterra. Dove già era arrivato ai ferri corti con Mourinho in inverno, dove adesso rischia di trovarsi in una realtà troppo stretta per le sue ambizioni. A maggior ragione, appunto, senza il pass per la “coppa dalle grandi orecchie”. Una lieta notizia per le pretendenti che – da mesi – monitorano la situazione di Pogba in quel di Manchester: il Real Madrid resta in prima fila, ma la Juve – forte del feeling tra il giocatore e l’ambiente a Torino – continua ad osservare molto interessata.