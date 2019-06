Calciomercato Juve: i bianconeri studiano le contropartite adeguate per convincere il Manchester United a cedere Pogba

Il grande sogno di mercato in casa Juve è il ritorno di Paul Pogba. Il vicepresidente Pavel Nedved è in pressing sul super agente Mino Raiola, con cui ha un rapporto privilegiato visto che è stato anche il suo procuratore, e Paratici ha effettuato un primo sondaggio con il club inglese.

Il francese, dal canto suo, nonostante abbia vissuto la migliore stagione (16 gol e 11 assist) non vuole vivere un’ annata senza Champions e per questo motivo spinge per l’addio.

La trattativa non sarà facile. Come riferisce Tuttosport, i Red Devils chiedono 100-110 milioni per liberarlo o delle contropartite. Ed è qui che entrano in gioco Paulo Dybala e Douglas Costa. L’argentino e il brasiliano sono gli indiziati numero uno per essere messi sul piatto dell’affare Pogba e provare ad ammortizzare il più possibile l’operazione.