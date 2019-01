Pogba alla Juve. Dall’Inghilterra: pronto un maxi-ingaggio

La Juventus segue Paul Pogba. Contatti con Mino Raiola: pronto un super ingaggio per il centrocampista francese

Il futuro di Paul Pogba può essere alla Juventus. Il centrocampista francese classe ’93 non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in bianconero e la Juve non ha mai nascosto il suo desiderio di riavere il centrocampista francese di nuovo con sé. Il matrimonio si può fare ma bisogna fare i conti con il ‘terzo incomodo’, vale a dire il Manchester United. Il club inglese non vorrebbe cedere il mediano francese ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di contatti serrati tra la Juventus e Mino Raiola.

Secondo il Sun infatti, il club bianconero sarebbe in contatto continuo con Mino Raiola, agente del giocatore, per tentare di riportarlo a Torino. Il centrocampista classe ’93, che allo United guadagna una cifra superiore ai 15 milioni di euro, potrebbe tornare alla Juventus con uno stipendio super. La Juve infatti avrebbe pronto uno stipendio da 21 milioni di euro a stagione, 4 in più rispetto a quanto attualmente percepito allo United. Un ingaggio importante che porterebbe Paul ad essere il secondo giocatore più pagato della storia della Juve, dopo CR7, e il secondo più pagato dell’intera Serie A.