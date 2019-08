Mathias Pogba: «Paul al Real Madrid? Tutto può succedere»

Il Real Madrid è da tempo interessato a Paul Pogba: del corteggiamento dei blancos ha parlato Mathias, fratello del centrocampista

Il futuro di Paul Pogba è ancora da scrivere. Il centrocampista piace da tempo a Juve e Real Madrid e nonostante sia ancora al Manchester United, il suo destino potrebbe presto cambiare. A rivelarlo è stato Mathias, fratello del francese, che a El Chiringuito ha parlato così.

«L’interesse del Real Madrid? Sappiamo tutti che Paul voleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa succede. Fino al 2 settembre tutto può succedere. Certo che Florentino può acquistarlo, niente è impossibile. A Zidane manca uno come mio fratello Paul, ha bisogno di un altro centrocampista. Paul non vale 200 milioni ma ora il calcio è così. Cosa manca? Il proprietario dello United non ha detto “sì”» ha dichiarato il fratello di Paul.