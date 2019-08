Pogba salta il Milan per un mal di schiena: c’è sotto il Real?

Paul Pogba non sarà presente oggi pomeriggio a Cardiff per la sfida contro il Milan: vero infortunio o segnale di mercato?

Paul Pogba alza bandiera bianca. Il centrocampista francese non sarà presente questo pomeriggio a Cardiff per la sfida contro il Milan in International Champions Cup. Ufficialmente per un infortunio alla schiena. Ma forse c’è di più. Le recenti frizioni con il club e le tante voci sul conto di Pogba contribuiscono ai sospetti sulla mancata trasferta del 26enne, arricchendo di un nuovo elemento una lunga vicenda di mercato.

Non è un mistero che sul centrocampista ci sia il Real Madrid, dove Paul troverebbe in panchina il suo connazionale Zinedine Zidane, e che il giocatore sia gradito in Italia alla Juventus. Il calciomercato in entrata in Inghilterra chiude però alle 17 di giovedì 8 agosto. Il tempo stringe.