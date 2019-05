Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato della sfida con il Chievo e anche del futuro nerazzurro

L’Inter affronterà il Chievo Verona lunedì sera. Matteo Politano, attaccante classe ’93 dei nerazzurri, ha parlato a Sport Mediaset del suo futuro e anche della stagione in corso. L’Inter deve raggiungere la Champions: «Mancano 3 partite, abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo essere bravi a conquistare il nostro obiettivo. Il Chievo pur essendo già retrocesso non regala niente, verranno a Milano senza nulla da perdere, con la testa libera. Il gioco? A volte ci è mancato l’ultimo passaggio per mandare in gol gli attaccanti ma nelle prossime tre partite torneremo a fare anche tanti gol».

Prosegue Matteo Politano: «Icardi e Lautaro? Sono due attaccanti forti, per noi il gioco non cambia con l’uno o l’altro. Sono Il Chievo pur essendo già retrocesso non regala niente, verranno a Milano senza nulla da perdere, con la testa libera. Io sono soddisfatto della mia stagione ma avrei voluto fare qualche gol in più, spero di farli in queste tre partite. Quando sei in una grande squadra come l’Inter è normale che cerchi sempre di vincere qualcosa, anche se non è facile ma nella prossima stagione lavoreremo per questo».