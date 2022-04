Avv. Ferrero: «Potrebbero essere messe misure restrittive intermedie»

Luca Ponti, avvocato di Massimo Ferrero, ha fatto il punto della situazione sul procedimento penale a carico dell’ex presidente della Sampdoria

Luca Ponti, avvocato di Massimo Ferrero, ha fatto il punto dopo la notifica della chiusura delle indagini a carico dell’ex presidente della Sampdoria. I legali stanno valutando se chiedere la revoca degli arresti domiciliari. Le sue parole a Il Secolo XIX.

AVVISO CHIUSURA INDAGINI – «Lo abbiamo ricevuto qualche giorno fa, adesso abbiamo, noi e i legali degli altri indagati, ancora circa due settimane di tempo per presentare eventuali memorie difensive o chiedere di essere interrogati. Per quanto ci riguarda, non ci sono ulteriori contestazioni rispetto all’ordinanza di custodia cautelare».

RICHIESTA REVOCA ARRESTI – «L’eventuale accoglimento della richiesta può anche comprendere il ritorno alla piena libertà personale e anche di movimento. Ma potrebbero essere messe misure restrittive intermedie».

