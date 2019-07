Pordenone, dall’Inter arriva Di Gregorio: le sue parole 

Il portiere dell’Inter, Michele Di Gregorio, passerà in prestito al Pordenone in Serie B: le sue parole all’uscita dalla sede dei nerazzurri

Come riportato da Tuttomercatoweb, il giovane portiere dell’Inter, Michele Di Gregorio, giocherà in Serie B con la maglia del Pordenone nel corso della prossima stagione. L’estremo difensore classe ’97 partirà in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo in base al minutaggio) e contro-riscatto in favore dei nerazzurri che, in questo modo, continueranno a mantenere il controllo sul ragazzo.

Ecco le sue parole all’uscita dalla sede dell’Inter riportate da FcInterNews: «Fatta col Pordenone? tutto a posto. Speriamo in una bella esperienza. Non vedo l’ora di iniziare a far vedere cosa posso dimostrare. Inter? Sì, sono felice di andare in prestito sapendo di tornare all’Inter».