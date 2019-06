Porte girevoli: che incroci di portieri tra Spal, Sassuolo e Atalanta

Potrebbe diventare movimentato il mercato dei portieri in Serie A, soprattuto tra Atalanta, Spal e Sassuolo

L’Atalanta ha preso informazioni con il Sassuolo per Andrea Consigli e Alfred Duncan. L’estremo difensore neroverde interessa e non poco a Gasperini che vuole un altro portiere affidabile oltre al giovane Gollini. Dovesse andare in porto la trattativa sarebbe quindi scontato l’addio di Etrit Berisha da Bergamo.

La Spal, dal canto suo, ha avviato dei contatti per portare in biancoazzuro proprio Berisha. Il portiere albanese potrebbe essere la soluzione per la porta della squadra di Semplici nel caso in cui Viviano (arrivato a gennaio in prestito secco dallo Sporting Lisbona) non dovesse tornare.