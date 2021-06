Portogallo Germania, Joao Felix non recupera e andrà in tribuna

Brutte notizie per Fernando Santos a poche ore dall’inizio di Portogallo Germania: Joao Felix non sarà a disposizione e andrà in tribuna

Brutte notizie per Fernando Santos a poche ore dal delicato incrocio con la Germania valido per la seconda giornata del gruppo F di Euro2020. Joao Felix non ha recuperato dai problemi muscolari avvertiti nell’ultimo allenamento e si accomoderà in tribuna.

Il giocatore del Portogallo – in panchina contro l’Ungheria – salterà anche questa partita, sperando di poter tornare mercoledì contro la Francia. Il ct Santos dovrà inoltre fare a meno di Nuno Mendes.