Portogallo, Santos: «Domani occasione per vedere i nostri progressi»

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza in vista del match di Qatar 2022 con l’Uruguay.

LE PAROLE – «Dobbiamo pensare di partita in partita. Contro la Spagna siamo stati squadra forte per lunghi tratti della partita Siamo migliorati in tanti aspetti, domani vedremo a che punto sono i nostri progressi. Otavio e Mendes? Vedremo dopo l’allenamento, questa mattina hanno svolto ancora terapie. Per Danilo possiamo soltanto aspettare, ma non ci piangeremo addosso.. Abbiamo altri tre centrali e contiamo su di loro».