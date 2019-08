Pradè presenta Boateng: «Rappresenta la bellezza di Firenze»

Daniele Pradè ha presentato in conferenza stampa uno degli ultimi arrivi in casa Fiorentina: Kevin Prince Boateng

Insieme a Kevin Prince Boateng vi è anche il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. Le parole del dirigente viola.

«Perché lo abbiamo preso? Perché rappresenta il bello come Firenze. E’ bello tutto di lui, compresa la moglie e il figlio (ride). E’ un giocatore forte, un uomo. Mi sono passati tutti i dubbi che ho avuto in passato. Tante volte lo volevo ma poi avevo dei dubbi e ora non ne ho più neanche uno. E’ un calciatore duttile che può giocare in più ruoli. Fa anche il portiere. Meglio di così non lo potevo prendere»