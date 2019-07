Il Milan è forte su Dennis Praet. Scopriamo come mai Marco Giampaolo vorrebbe portare il belga con sé

Giampaolo ha avuto molti meriti nell’evoluzione tattica di Praet, con lui il belga da trequartista/giocatore creativo nell’ultimo terzo è divenuto una mezzala brava a coprire ampie porzioni di campo. Praet incide nel palleggio, si muove molto anche in zone defilate e ha buon senso difensivo.

Non stupisce quindi che per l’adozione del caratteristico rombo nel suo Milan, Giampaolo stia quindi pensando a Praet. Per l’ex Anderlecht sarebbe un salto di qualità meritato dopo 3 stagioni di alto livello.